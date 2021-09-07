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ЭКОНОМИКА РБ


В ИЮЛЕ ИЗ ИТ-КОМПАНИЙ С ОФИСАМИ В МИНСКЕ УШЛО ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ СОТРУДНИКОВ


12:49 07.09.2021

В июле из ИТ-компаний с офисами в Минске (100+ человек) ушло почти 1,7 тысячи сотрудников

Как пишет портал dev.by, так много ИТ-специалистов не увольнялось за один месяц ни в этом, ни в прошлом году.

По сравнению с июлем прошлого года уволенных айтишников оказалось больше в 1,8 раза. В целом два первых летних месяца оказались рекордными по увольнениям в ИТ. Это может быть связано как с переходом на другую работу, так и с релокейтом айтишников, компании продолжают открывать новые офисы за рубежом.

Часть уволенных айтишников нашла работу в других компаниях на внутреннем рынке. По данным официальной статистики, в июле ИТ-компании трудоустроили максимальное за прошлый и этот год количество сотрудников — 1778. Это в 1,7 раза больше, чем в июле прошлого года.

Всего за семь месяцев из ИТ-компаний уволилось больше 9,5 тысяч специалистов. Для сравнения за такой же период прошлого года из компаний уволилось 5,7 тысяч человек, то есть в 1,5 раза меньше.

За тот же период ИТ-компании взяли на работу 10,5 тысяч специалистов — на 65% больше, чем в прошлом году.

С учетом найма и увольнений число сотрудников в ИТ-компаниях (100+ сотрудников) выросло. За июль компании взяли на работу почти на 5% больше сотрудников, чем уволили. Чистый приток кадров составил за месяц 79 человек. Это самый низкий приток за период с марта по июль.

За семь месяцев чистый приток — почти 980 человек.

В августе-сентябре можно ожидать рост найма в компании ПВТ. В конце июля новыми резидентами Парка стали 62 новые компании. Обычно после регистрации новых компаний растет и найм.
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