Впервые РУП «Белтаможсервис» приняло на ответственное хранение 500 тыс. доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава.

По словам директора Минского филиала Белтаможсервиса Александра Скачковского, предприятие сегодня обладаем статусом, необходимым для хранения всех типов товаров на своем логистическом центре.

«Наши склады позволяют в надлежащих условиях хранить все лекарственные препараты и средства. В частности, у нас хранится китайская вакцина от коронавируса», - сказал он.

Поставленная из Китая в Беларусь вакцина находится на особом контроле. Специалисты Белтаможсервиса работают 24/7 и видят всю ситуацию по хранению любого типа товаров.

«Данный груз размещен на складах в отдельном холодильнике с температурой 4°С. Здесь хранится 29 паллет. В состав груза вошли 500 тыс. Доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи», - отметил Александр Скачковский.

Отметим, что еще 1 млн доз, полученный из Китая в рамках закупки, находится на складах предприятия РУП «Белфармация».

Производство вакцин будет быстро нарастать, и транспортировка вакцины становится актуальной задачей по всему миру. Предприятие, как ведущий логистический оператор Республики Беларусь, одним из первых в стране получил подтверждение соответствия своих складских комплексов высоким международным стандартам.

Заключение о соответствии правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза выдано Министерством здравоохранения Республики Беларусь и подтверждает, что, на основании сведений, полученных при проведении инспектирования Минского филиала РУП «Белтаможсервис», проведенного ГУ «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор», 29 марта 2021 года, деятельность по хранению и складированию грузов (лекарственных средств) соответствует правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза.