К 100-летию БГУ представят новую стратегию развития вуза на 2022-2025 годы. Обсуждение ее проекта состоялось 6 сентября на Совете БГУ с участием руководства факультетов и институтов, директоров предприятий, начальников главных управлений и управлений, представителей общественных организаций и студентов БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в основу предлагаемого проекта положены результаты выполнения целей БГУ за 2018-2021 годы и новые вызовы времени с учетом трансформации социума и технологий.

Для эффективного развития БГУ ключевыми стратегическими направлениями на ближайшие годы были заявлены: повышение качества образования с ориентацией на персонификацию, индивидуализацию, цифровизацию; развитие профессиональных компетентностей преподавателей и сотрудников; увеличение доли высококлассных специалистов и передовых технологий; развитие воспитательной работы в контексте трансформации социокультурной среды с использованием новых форм и методов работы для формирования и развития духовно-нравственных ценностей и самореализации молодежи; интернационализация и развитие экспортного потенциала БГУ для интеграции в мировое научное пространство; построение устойчивой экономической модели БГУ и диверсификация источников доходов.

Во многом обозначенные стратегические направления являются корректировкой целей развития БГУ последних лет, со стратегически важными результатами которых также ознакомились члены Совета. Так, в области образования эффективно реализуется вектор на креативность, качественность и конкурентность. В области обучения с использованием ИКТ отмечена эффективность их использования для сохранения качества образования. Достижения в научной сфере представлены ростом публикаций в зарубежных журналах и доли остепененных сотрудников. Продолжается работа по включению в наукометрическую реферативную базу данных Scopus изданий БГУ. Значимым итогом работы является вхождение БГУ в 1% лучших вузов мира. В сфере информационной политики важным стало событие по запуску обновленной версии официального сайта БГУ на четырех языках и функционирование единого информационно-коммуникационного комплекса, включающего 120 сайтов структурных подразделений, студенческие онлайн-СМИ факультетов и группы в соцсетях.

Одним из показательных результатов воспитательного направления обозначено активное участие студентов в событиях республиканского и международного масштаба.

Относительно экономической деятельности в вузе удалось нарастить экспорт образовательных услуг, полученная прибыль позволила увеличить среднюю заработную плату по комплексу и укрепить материально-техническую базу. К слову, заработная плата руководителей и ППС «привязана» к производительности труда и выполнению ключевых параметров развития БГУ.

Вынесенный на обсуждение проект по стратегическим направлениям БГУ в ближайшее время будет проработан членами Совета для последующей корректировки документа и разработки Дорожных карт по реализации намеченных целей. Планируется, что итоговый вариант представят и утвердят на праздничном Совете БГУ по случаю его 100-летия.