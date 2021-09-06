Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), рассмотрев заявление Ассоциации транспортных перевозчиков, усмотрело в действиях оператора междугородных межобластных, городских, пригородных и междугородных внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской области (ОАО «АТЭК-Могилев») признаки нарушения антимонопольного законодательства в части создания дискриминационных условий на рынке автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, наделенное функциями государственных органов по организации автомобильных перевозок пассажиров ОАО «АТЭК-Могилев» применяло неравный подход к автомобильным перевозчикам при заключении договоров об организации перевозок пассажиров.

Так, оператором были установлены различные сроки их действия, условия оплаты оказанных услуг и условия, предусматривающие ответственность перевозчика.

К примеру, с ОАО «Могилевоблавтотранс» оператор заключил безвозмездный договор, согласно которому оплате подлежали только услуги, сопутствующие автомобильной перевозке пассажиров. Частники же, вынужденные подписать договор в редакции оператора, ежемесячно на протяжении нескольких лет оплачивали также услуги оператора по организации автомобильных перевозок пассажиров (в настоящее время эта сумма составляет около 35 руб. за один автобус).

При этом статьей 25 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» обязанность осуществлять оплату услуг оператора по организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении возложена на их заказчиков - местные исполнительные и распорядительные органы.

Неравный подход применялся оператором и при выдаче карточек маршрута.

Перевозчикам частной формы собственности оператор выдавал карточки маршрута на каждый автобус с указанием его марки и регистрационного номера. Это не позволяло перевозчикам, имеющим несколько транспортных средств на разных маршрутах, производить их замену в случае необходимости. В то время как ОАО «Могилевоблавтотранс» получило карточки на общее количество автобусов на каждом из маршрутов без указания регистрационных номеров транспортных средств.

Также в некоторых случаях сроки действия выданных частникам карточек маршрута существенно отличались от срока действия договора. К примеру, договор заключался на год, а карточка маршрута выдавалась сроком на три месяца. При этом каждый раз за ее продление оператор взимал с перевозчика плату в размере 8 рублей.

Кроме того, оператор установил обязательное для исполнения требование о замене автобусов старше 15 лет. Данное требование предъявлялось только к перевозчикам на территории Могилева. В случае его неисполнения оператор отказывал в продлении сроков действия договоров и карточек маршрута. В результате отдельные перевозчики вынуждены были уйти с рынка.

При этом, согласно разъяснениям Минтранса, законодательством об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках не установлены предельные сроки эксплуатации транспортных средств, используемых для осуществления автомобильных перевозок пассажиров. К таким перевозкам допускаются технически исправные транспортные средства, имеющие отметку в сертификате государственного технического осмотра и разрешение на допуск к участию в дорожном движении (пункт 4 Правил автомобильных перевозок пассажиров).

Оценив действия оператора, антимонопольный орган пришел к выводу, что они приводят к созданию дискриминационных условий, причиняющих вред правам, свободам и законным интересам перевозчиков.

При этом одной из причин совершения оператором указанных выше действий послужило невыполнение заказчиками автомобильных перевозок пассажиров (исполкомами) возложенной на них обязанности по осуществлению оплаты услуг оператора. Так, обязав оператора заключать с перевозчиками договоры, предусматривающие оплату его услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров, заказчики по сути переложили свою обязанность на перевозчиков.

В связи с наличием в действиях (бездействии) оператора и заказчиков автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской области признаков нарушения пункта 2 статьи 23 Закона министерство направило в их адрес соответствующие предупреждения.

Напомним, что в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона государственным органам запрещается совершать действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции и (или) причинению вреда правам, свободам и законным интересам юридических или физических лиц, в том числе созданию дискриминационных условий. Данный запрет распространяется также на хозяйствующих субъектов, наделенных функциями и (или) правами государственных органов.