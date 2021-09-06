|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,2%
09:42 07.09.2021
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $8496,7 млн (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за август 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $1054,3 млн, или на 14,2%, после роста в июле на $33 млн (на 0,4%).
Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет.
В августе 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $340 млн.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2021
Курсы в банках
на 07.09.2021
Конвертация в банках
на 07.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте