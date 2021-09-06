Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $8496,7 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за август 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $1054,3 млн, или на 14,2%, после роста в июле на $33 млн (на 0,4%).

Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В августе 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $340 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.