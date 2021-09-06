ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,2%


09:42 07.09.2021

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $8496,7 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за август 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $1054,3 млн, или на 14,2%, после роста в июле на $33 млн (на 0,4%).

Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В августе 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $340 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
валюта курс
EUR 2.9827
USD 2.5156
RUB 3.4479
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9827 +0.0004
USD 2.5156 +0.0033
RUB 3.4479 -0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9810 2.9850
USD 2.5100 2.5160
RUB 3.4350 3.4490
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 86.4500 86.9000
USD/RUB 72.8500 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте