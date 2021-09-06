11 сентября в Ботаническому саду Минска под эгидой Национальной академии наук Беларуси пройдет традиционный праздник - Фестиваль науки.

Госкорпорация «Росатом» представит на мероприятии технологичную и яркую зону под названием город будущего Atom City.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», минчане и гости города смогут прогуляться по импровизированным улочкам Atom City и посетить различные интересные локации.

В программе - мастер-классы, выставки, научные шоу о природе вещей, нескучные и полезные лекции знаменитых ученых, квесты и конкурсы с призами. Всех их объединит одна идея – ознакомление с современными атомными технологиями и ролью мирного атома для развития экономики и всех наукоемких отраслей. Посетители фестиваля узнают о том, какими сверхспособностями обладают атомные технологии и где их можно использовать помимо энергетической отрасли.

«Атомные технологии прочно вошли в нашу жизнь, без них невозможно представить не только энергетику, но многие другие сферы, - отметил заместитель директора Регионального центра Госкорпорации «Росатом» по Восточной Европе Владимир Горн. – Начнем с того, что основой качественной диагностики и борьбы со многими серьезными заболеваниями стала ядерная медицина. Кроме того, помощь специалистов атомной отрасли необходима в промышленности, сельском хозяйстве и многих других направлениях. К примеру, чтобы увеличить сроки хранения таких важных продуктов, как пшеница и рис, их стерилизуют при помощи безопасных доз радиации. Облучают даже многие специи, которые можно найти в кухонном шкафу на обычной кухне. Иначе их бы попросту невозможно было доставить и сохранить».

О том, что такое исследовательские реакторы и какие есть способы их использования, расскажет менеджер проекта компании «Русатом Оверсиз» Госкорпорации «Росатом» Ксения Николаева.

На мастер-классе «Большое ухо» гдепри помощи чувствительных приборов можно будет услышать «голоса» объектов, которые кажутся беззвучными, и узнать даже, как звучат звезды. При поддержке Физического факультета БГУ будут проведены необычные эксперименты с электричеством, ознакомление с изобретениями Николы Теслы, который когда-то опередил свое время и придумал много живущих до сих пор приборов, ждут посетителей на локации «Электрозона». Измерить уровень естественной радиации в обычных предметах и даже фруктах помогут специальные приборы – дозиметры.

В «Колледже VR-сварщиков» гости мероприятия смогут попробовать себя в роли настоящего сварщика и выполнить виртуальный сварочный шов. Мобильная рабочая станция на базе высокоточного 3D-сканера, при помощи которой можно пробовать силы в виртуальной сварке, разработана специалистами ОАО «Белэнергоремналадка» и применяется в обучении сварщиков-профессионалов, которые работают в Белорусской АЭС. Тренажер обычно пользуется высокой популярностью и привлекает много пап с сыновьями, которые хотят передать подрастающему поколению навыки настоящего мужчины.

Детей увлечет мастер-класс «Атомные краски», где у них будет возможность раскрасить гигантские и крошечные раскраски на атомную тематику.

Насыщенную программу праздника дополнит научно-инженерная лаборатория «Звуки стройки», подготовленная Информационными центрами по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Посетители площадки станут научными сотрудниками и смогут открыть все тайны и загадки инженерного бюро, сложить голоса техно-дерева в звуковую дорожку аудио-впечатлений, поучаствовать в опытах и увлекательных научных шоу, провести эксперименты в Музее науки Elemento под открытым небом, прокачать знания о науке, инжиниринге и атомных технологиях в интеллектуальных играх.

Фестиваль науки в Ботаническом саду будет проходить с 11.00 до 18.00.