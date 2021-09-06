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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ВЫПУСТИЛО АЛЬБОМ «МІНСК НА СТАРАДАЎНІХ КАРТАХ І ПЛАНАХ»


09:16 07.09.2021

Республиканское унитарное предприятие «Белкартография» выпустило альбом «Мінск на старадаўніх картах і планах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, издание содержит 140 цветных страниц, где размещены 84 карты и плана, важные гравюры, рисунки, а также ряд документов, опубликованных впервые.

Альбом позволяет наглядно увидеть развитие Минска на протяжении двух веков (1750-1940-е гг.). В нем публикуются первые известные план и гравюра города, все известные историкам планы XVIII века, а также более поздние.

Читатель сможет узнать об особенностях жизни города в прошлые столетия, легендарных местах, которые сохранились в современных названиях районов, улиц или метро.

При подготовке альбома использовались данные государственных архивов и музеев, а также информация из личных коллекций. Все это позволило создать разносторонний и полный материал, благодаря которому читатель ознакомится с насыщенной историей города.

Стоит отметить, что в 2019 году предприятием был выпущен альбом «Брэст на старадаўніх картах і планах». Эти издания дополняют друг друга и дают исчерпывающее представление об истории картографии нашей страны.
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