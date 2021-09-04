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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 7 СЕНТЯБРЯ ДОРОЖАЕТ
18:32 06.09.2021
С 7 сентября 2021 года вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,96 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,06 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,28 рубля, ДТ – 2,06 рубля.
«С учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 доллара США за 1 баррель в Республике Беларусь установлен новый предельный уровень розничных цен на топливо. В целом в условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в текущем году в результате политики сдержанной индексации удерживался на уровне 13,6%, - пояснили в концерне.
Это уже двадцать шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 10 августа.
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