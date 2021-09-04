Индекс цен вторичного рынка жилья столицы за неделю, с 30 августа по 6 сентября 2021 года, снизился на 0,3% и составил 1216 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за тот же период выросла на 0,3% до 1330 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 114 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек не изменилась и составляет $1333, как и неделей ранее.

После незначительного роста в конце августа динамика цен в первую неделю сентября сменила направление.

Количество объявлений о продаже квартир за последние семь дней показало рост на 2%. В наибольшей степени выросло число 1- и 3-комнатных квартир — на 3% и 2,6% соответственно. Среди районов города рост числа объектов отмечался в Октябрьском, Первомайском, Партизанском, Советском и Ленинском районах. В остальных предложение квартир за неделю уменьшилось.

Среди типов квартир преобладало снижение цен. Наиболее существенное — у «однушек» (-0,9% к прошлой неделе).

В большинстве районов города средние цены квадратного метра снизились. Рост наблюдался лишь в Октябрьском районе, без изменений — только в Заводском и Центральном.