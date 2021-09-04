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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ


17:41 06.09.2021

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» провело испытания новой погрузочной техники для строительной и горнодобывающей отрасли техники — погрузчика МоАЗ-68010 и бульдозера МоАЗ-68020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в конструкции машин применены новые компоновочные решения для улучшения основных показателей работы. Реализован легкий доступ к основным точкам обслуживания. Обеспечена защита внешних систем двигателя. Для повышения проходимости и увеличения тягового усилия применен межколесный дифференциал повышенного трения. Установлен новый дизель мощностью 261 кВт.

Кабина спроектирована для максимально удобной работы. Большая зона остекления обеспечивает отличный обзор. Система безопасности ROPS и FOPS гармонично интегрирована в конструкцию кабины. Управление рабочим оборудованием машин осуществляется при помощи джойстиков.
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