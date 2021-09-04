Холдинг «Белресурсы» за январь-июль 2021 года сработал с значительным превышением доведенных заданий и соответствующего прошлогоднего уровня по всем показателям хозяйственно-финансовой деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, проводимая работа по поиску новых рынков сбыта за рубежом и расширению ассортимента реализуемой продукции позволила прирасти в объемах экспорта на 56,4% к январю-июлю 2020 года.

За счет увеличения объемов реализации товаров, продукции, работ, услуг, экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов достигнут прирост чистой прибыли в 1,4 раза, прибыли от реализации – на 82%.