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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 56,4%


17:13 06.09.2021

Холдинг «Белресурсы» за январь-июль 2021 года сработал с значительным превышением доведенных заданий и соответствующего прошлогоднего уровня по всем показателям хозяйственно-финансовой деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, проводимая работа по поиску новых рынков сбыта за рубежом и расширению ассортимента реализуемой продукции позволила прирасти в объемах экспорта на 56,4% к январю-июлю 2020 года.

За счет увеличения объемов реализации товаров, продукции, работ, услуг, экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов достигнут прирост чистой прибыли в 1,4 раза, прибыли от реализации – на 82%.
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