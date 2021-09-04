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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «НКФО «ЕРИП» НАЗНАЧЕН ВЛАДИМИР ДРАГУН
16:02 06.09.2021
Решением Наблюдательного совета ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» с 6 сентября 2021 года на должность председателя правления назначен Владимир Драгун.
Как сообщает сайт ЕРИП, Владимир Драгун имеет более 25 лет опыта работы в банковской системе.
Работал на руководящих должностях в ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «АКБ «Белросбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «СтатусБанк». В период с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. возглавлял Ассоциацию белорусских банков.
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