Решением Наблюдательного совета ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» с 6 сентября 2021 года на должность председателя правления назначен Владимир Драгун.

Как сообщает сайт ЕРИП, Владимир Драгун имеет более 25 лет опыта работы в банковской системе.

Работал на руководящих должностях в ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «АКБ «Белросбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «СтатусБанк». В период с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. возглавлял Ассоциацию белорусских банков.