Могилевском районе построят предприятие по производству резинотехнических изделий. Это предусмотрено соглашением, которое было подписано 3 сентября 2021 года в рамках инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей» (прошел в д. Салтановка Могилевского района).

Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», инвестором строительства выступило предприятие СБИ «Каучук», которое является резидентом СЭЗ.

Кроме того, подписано соглашение по расширению производства гигиенических средств ООО «БелЭмса».

В работе III Районного инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей» приняли участие представители бизнеса, органов власти, торгово-промышленных палат, представители дипломатического корпуса и известных мировых компаний.

В целом на форуме было подписано 17 протоколов о намерениях и договоров по инвестициям на сумму Br146 млн, 5 договоров о взаимном сотрудничестве, а также 4 контракта на экспорт на сумму Br17,9 млн.