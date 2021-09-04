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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
15:14 06.09.2021
Могилевском районе построят предприятие по производству резинотехнических изделий. Это предусмотрено соглашением, которое было подписано 3 сентября 2021 года в рамках инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей» (прошел в д. Салтановка Могилевского района).
Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», инвестором строительства выступило предприятие СБИ «Каучук», которое является резидентом СЭЗ.
Кроме того, подписано соглашение по расширению производства гигиенических средств ООО «БелЭмса».
В работе III Районного инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей» приняли участие представители бизнеса, органов власти, торгово-промышленных палат, представители дипломатического корпуса и известных мировых компаний.
В целом на форуме было подписано 17 протоколов о намерениях и договоров по инвестициям на сумму Br146 млн, 5 договоров о взаимном сотрудничестве, а также 4 контракта на экспорт на сумму Br17,9 млн.
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