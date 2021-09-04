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ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТАХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СВЕДЕНИЯ - МАРТ
14:58 06.09.2021
На сайтах интернет-магазинов должны содержаться важные для потребителей сведения. Об этом напоминает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве уточнили, что 8 июля 2021 г. вступили в силу обновленные правила продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, утвержденные постановлением Совета министров № 31 от 15 января 2009 г., которыми усиливается защита прав интернет-потребителей.
Новые требования направлены на исключение случаев, когда потребитель не может дозвониться продавцу или его электронные претензии продавцом игнорируются, а также на информирование потребителей о специалистах гор(рай)исполкомов, осуществляющих государственную защиту прав потребителей.
Так, на главных страницах сайтов интернет-магазинов до сведения потребителей обязательно должна доводиться информация о:
номерах телефонов, адресе электронной почты продавца, а также лица, уполномоченного продавцом рассматривать обращения покупателей о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей;
номерах телефонов работников гор(рай)исполкомов по месту государственной регистрации продавца, уполномоченных рассматривать обращения покупателей в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
Кроме того, при передаче товаров продавец должен предоставить покупателю информацию о правах покупателя и обязанностях продавца в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
В случае нарушения прав потребителя интернет-продавцом, интернет-магазин которого размещен на интернет-площадке, потребитель вправе обратиться к владельцу интернет-площадки – в соответствии правилами он должен принимать меры по соблюдению продавцами требований законодательства о защите прав потребителей.
Проверить регистрацию интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь можно здесь.
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