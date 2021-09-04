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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ БУДЕТ И ДАЛЬШЕ АКТИВНО РАЗВИВАТЬ В БЕЛАРУСИ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


14:10 06.09.2021

Александр Лукашенко ориентировал ПО "Белоруснефть" на дальнейшее активное развитие в Беларуси инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Во время встречи сегодня с генеральным директором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым он пообещал, что будет содействовать в плане устранения излишней волокиты и бюрократизма.

"Спасибо вам, что занялись этими заправками - электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. <...> Если нужна вам поддержка, или, как сейчас можно говорить, "крыша", ну так вот "крыша", - сказал Лукашенко которого цитирует его пресс-служба.

"Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это делать (оборудование - прим.). Надо тогда активнее разворачивать эту работу", - отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что важно качество продукции.

"Если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны", - добавил он.

"Слишком у нас бюрократия развелась, волокиты предостаточно. Но мы это решим. Так, как решили когда-то по заправочным станциям, - сказал он. - Без вас ни один вопрос в стране не решается. Если "Белоруснефть" не способна где-то построить заправочную станцию, пожалуйста, визируйте документ, я подпишу, отдадим это другой какой-то компании. Примерно 70% рынка (речь о продаже в стране нефтепродуктов - прим.), по моим данным, вы сегодня обеспечиваете в Беларуси. Я это буду поддерживать всегда, пока я президент", - подчеркнул Лукашенко.
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