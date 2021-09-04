Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 сентября 2021 года выросло до 492,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 492 тыс. 399 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 484 тыс. 112 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1119 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3847 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1473 человека, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 810 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 913 тыс. 616 тестов.