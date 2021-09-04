Прокуратура Могилевской области установила ряд нарушений в ходе проверки выполнения правил ведения рыболовного хозяйства и рыбоводства при предоставлении в аренду и использовании водных объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на территории Могилевской области расположено 2 озера, предоставленных в аренду для рыболовства и 94 – для рыбоводства.

Так, арендаторы часто не соблюдали условия заключенных договоров, несвоевременно вносили арендную плату, не проводили ихтиопатологическое обследование рыбы, не создавали благоприятные условия для любительского рыболовства. Не всегда обеспечивали надлежащую охрану, выявление и пресечение незаконного рыболовства в рыбоводных угодьях.

В частности, ОАО «Головенчицы» Чаусского района на арендованном водном объекте не приняло должные меры для организации отдыха и удовлетворения социально-культурных потребностей населения в части рыбоводства в рекреационных целях. Кроме того, предприятие не использовало предоставленные ему поверхностные водные объекты общей площадью 14,7 га по целевому назначению. Их береговые участки заросли сорной растительностью. По берегам и на съездах с автомобильных дорог отсутствовали информационные указатели со сведениями об арендаторе, порядке рыбоводства в рекреационных целях, например о времени вылова рыбы гражданами, тарифах на оказываемые услуги, количестве разрешенной к вылову рыбы и ее стоимости, разрешенных любительских орудиях рыбоводства.

При изучении журнала регистрации платных рыболовных путевок ГЛХУ «Тетеринское» и ОАО «Горецкое» прокуроры установили нарушения в учете выловленной рыбы. Обнаружили факты невозврата выданных путевок. В отдельных возвращенных путевках не указывались вес и вид рыбы. Согласно рыболовно-биологическому обоснованию ведения рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях водохранилища Шишево-Орлы у ОАО «Горецкое» должны быть в наличии следующие орудия промыслового лова: 1200 метров сетей ставных, 20 ловушек и 1 невод – в ходе проверки представлено только 700 метров сетей.

По результатам проверки нарушения профильного законодательства выявлены в 12 районах Могилевской области – районные прокуроры внесли 9 представлений и 5 предписаний.

Прокуратура Могилевской области, обобщив результаты проверок, внесла представление в Могилевский облисполком.