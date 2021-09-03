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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО «НУТРОМ ЧУЕТ» НЕФТЬ В ПРИПЯТСКОМ ПРОГИБЕ


12:32 06.09.2021

Лукашенко не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья до 3-3,5 млн т в год. Об этом он заявил сегодня во время встречи с генеральным директором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 млн т своей нефти в год - прим.). Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим - за электромобилями", - сказал он.

Александр Ляхов доложил, что компания на территории Беларуси в последние 4 года ежегодно наращивает уровень добычи нефти на 20 тыс. т.

"Мы вышли когда-то на плато 5 лет назад в 1 млн 640 тыс. т. В этом году мы планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. т. И этот рост добычи нефти в Беларуси мы планируем сохранить на ближайшие годы", - сказал гендиректор.

По его словам, темпы прироста добычи зависят от целого ряда факторов. "Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба - Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние 10 лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по 2-3 месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тыс. т. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах", - рассказал Александр Ляхов.
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