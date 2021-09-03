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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 100 ЧЕЛОВЕК УЧАСТВУЮТ В СЕМИНАРЕ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
12:26 06.09.2021
Более 100 специалистов и экспертов из учреждений и организаций Национальной академии наук, Академии управления при президенте, министерств и ведомств, а также рай- и облисполкомов участвуют в Республиканском семинаре по вопросам функционирования центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, с докладами и сообщениями выступят представители Центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, ЗАО «Стройизыскания», Республиканского института профессионального образования, Белорусского государственного технологического университета, заводской лаборатории инженерно-технического центра ОАО «Белшина», отраслевой научно-исследовательской лаборатории «ДНК-технологий» Гродненского государственного аграрного университета и др.
Республиканский семинар по вопросам функционирования центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий проходит сегодня в Минском городском технопарке. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям и государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».
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