Более 100 специалистов и экспертов из учреждений и организаций Национальной академии наук, Академии управления при президенте, министерств и ведомств, а также рай- и облисполкомов участвуют в Республиканском семинаре по вопросам функционирования центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, с докладами и сообщениями выступят представители Центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, ЗАО «Стройизыскания», Республиканского института профессионального образования, Белорусского государственного технологического университета, заводской лаборатории инженерно-технического центра ОАО «Белшина», отраслевой научно-исследовательской лаборатории «ДНК-технологий» Гродненского государственного аграрного университета и др.

Республиканский семинар по вопросам функционирования центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий проходит сегодня в Минском городском технопарке. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям и государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».