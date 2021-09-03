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ЭКОНОМИКА РБ
БГУИР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ AWS ACADEMY
12:03 06.09.2021
БГУИР присоединился к мировому сообществу AWS Academy.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, Amazon Web Services (AWS) - это самая распространенная в мире облачная платформа, предоставляющая более 200 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных по всей планете.
AWS Academy предлагает учебную программу по облачным технологиям и доступ к своим сервисам для сотрудников и студентов университета.
Присоединение к AWS Academy дает возможность преподавателям БГУИР пройти обучение, получить аккредитацию и преподавать студентам курсы, посвященные облачным вычислениям. Согласно данным LinkedIn, навыки в этой сфере сегодня стали самыми необходимыми для компаний.
Получив признанные в отрасли сертификаты AWS, молодые специалисты станут более конкурентоспособные и востребованными в области облачных технологий.
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