Инспекция МНС по Светлогорскому району выявила очередной факт выплаты заработной платы «в конвертах» субъектом предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, на протяжении 2020 года и первого квартала текущего года полученные от пассажиров наличные деньги таксисты по кассовому оборудованию не пробивали. Руководителем предприятия указанная «серая» выручка в учете также не отражалась, а использовалась на выплату заработной платы «в конвертах». Общая сумма выплаченного таксистам неучтенного дохода составила 56,7 тыс. рублей.

Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить подоходный налог с заработной платы в сумме 4,7 тыс. рублей. ООО «М» уведомление исполнено, подоходный налог уплачен в полном объеме.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.