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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТОВАЛ КОНКУРС МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ НАН БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ


11:37 06.09.2021

С 1 сентября 2021 года проводится конкурс 100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, это ежегодный конкурс, проведение которого нацелено на привлечение и закрепление талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создание молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций и обеспечение преемственности между учеными разных поколений.

К участию допускаются молодые ученые, работающие в организациях НАН Беларуси: кандидаты наук в возрасте до 35 лет по состоянию на 1 января 2022 г. (1987 года рождения включительно), которым присуждена ученая степень в возрасте до 30 лет (согласно диплому кандидата наук); доктора наук в возрасте до 45 лет по состоянию на 1 января 2022 г. (1977 года рождения включительно), которым присуждена ученая степень в возрасте до 40 лет (согласно диплому доктора наук).

Лауреаты конкурса включаются в банк данных «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси. Кроме того, в период нахождения в банке данных они получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.).

Участникам конкурса необходимо:

зарегистрироваться, заполнив анкету (по вопросам ее заполнения можно обращаться по тел. 358-28-26);

направить до 29 октября 2021 года в конкурсные комиссии при отделениях НАН Беларуси с учетом отрасли (направления) научной деятельности участника по адресу: 220072, Минск, пр. Независимости, 66 следующие документы:

заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем организации НАН Беларуси, в которой работает участник конкурса;

отчет о научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности участника конкурса за последние 3 года с обязательным указанием показателей в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 Положения о конкурсе;

научная биография участника конкурса;

заверенный ученым секретарем список основных научных публикаций участника конкурса.

Подробнее с требованиями, предъявляемыми к участникам, и условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
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