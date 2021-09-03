В Лепеле 3 и 4 сентября прошли мероприятия, посвященные Дню города. Одно из них - презентация начала деятельности кулинарной и садоводческой мастерских для людей с инвалидностью в Территориальном центре социального обслуживания населения Лепельского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, в кулинарной мастерской инвалиды будут получать трудовые навыки по профессии повар-кондитер и кассир. Сотрудники Центра научат готовить хлебобулочные и кондитерские изделия, попкорн, сладкую вату. Обучение пройдут порядка 30 человек с инвалидностью в год.

Вместе с кулинарной мастерской открыли инклюзивное кафе, где посетители Центра реабилитации под руководством специалистов будут готовить горячие напитки, а также порадуют гостей Лепельского района пиццей, свежей ароматной выпечкой, вкуснейшими пончиками.

В садоводческой мастерской будут проходить занятия по растениеводству. Здесь можно обучиться профессиям рабочего зеленого строительства и овощевода. На участке возле мастерской установлены три теплицы, где люди с инвалидностью будут сажать цветы и декоративные растения, выращивать овощи. В течение года обучиться смогут около 40 человек.

После прохождения профессиональной и трудовой реабилитации люди с инвалидностью смогут с помощью государственной службы занятости продолжить обучение в учреждениях образования по освоенным профессиям, либо трудоустроиться.

Открытие трудовых мастерских является вторым этапом реализации проекта иностранной безвозмездной помощи «Наращивание потенциала в работе с людьми с ограниченными возможностями посредством мероприятий по повышению квалификации и расширения мастерских» совместно с благотворительной организацией «Дома вместо Чернобыля», Международным благотворительным общественным объединением «ЭкоСтроитель» при финансовой поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству (Германия).

На первом этапе проекта было построено новое помещение для отделения дневного пребывания для инвалидов. Данное отделение с 2018 года на постоянной основе посещает 54 инвалида. Для развития трудовых навыков в отделении работают 7 реабилитационно-трудовых мастерских, 11 кружков по интересам.

Профиль деятельности мастерских определятся с учетом способностей инвалидов.