ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ ТЦСОН ЛЕПЕЛЬСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛИСЬ ТРУДОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ


11:00 06.09.2021

В Лепеле 3 и 4 сентября прошли мероприятия, посвященные Дню города. Одно из них - презентация начала деятельности кулинарной и садоводческой мастерских для людей с инвалидностью в Территориальном центре социального обслуживания населения Лепельского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, в кулинарной мастерской инвалиды будут получать трудовые навыки по профессии повар-кондитер и кассир. Сотрудники Центра научат готовить хлебобулочные и кондитерские изделия, попкорн, сладкую вату. Обучение пройдут порядка 30 человек с инвалидностью в год.

Вместе с кулинарной мастерской открыли инклюзивное кафе, где посетители Центра реабилитации под руководством специалистов будут готовить горячие напитки, а также порадуют гостей Лепельского района пиццей, свежей ароматной выпечкой, вкуснейшими пончиками.

В садоводческой мастерской будут проходить занятия по растениеводству. Здесь можно обучиться профессиям рабочего зеленого строительства и овощевода. На участке возле мастерской установлены три теплицы, где люди с инвалидностью будут сажать цветы и декоративные растения, выращивать овощи. В течение года обучиться смогут около 40 человек.

После прохождения профессиональной и трудовой реабилитации люди с инвалидностью смогут с помощью государственной службы занятости продолжить обучение в учреждениях образования по освоенным профессиям, либо трудоустроиться.

Открытие трудовых мастерских является вторым этапом реализации проекта иностранной безвозмездной помощи «Наращивание потенциала в работе с людьми с ограниченными возможностями посредством мероприятий по повышению квалификации и расширения мастерских» совместно с благотворительной организацией «Дома вместо Чернобыля», Международным благотворительным общественным объединением «ЭкоСтроитель» при финансовой поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству (Германия).

На первом этапе проекта было построено новое помещение для отделения дневного пребывания для инвалидов. Данное отделение с 2018 года на постоянной основе посещает 54 инвалида. Для развития трудовых навыков в отделении работают 7 реабилитационно-трудовых мастерских, 11 кружков по интересам.

Профиль деятельности мастерских определятся с учетом способностей инвалидов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2021
валюта курс
EUR 2.9823
USD 2.5123
RUB 3.4515
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9823 +0.0031
USD 2.5123 -0.0025
RUB 3.4515 -0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9820 2.9870
USD 2.5120 2.5160
RUB 3.4400 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 06.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 86.4000 86.7000
USD/RUB 72.8000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте