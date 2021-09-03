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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГОСПИЩЕПРОМ РЕАЛИЗУЕТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ПО ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ


10:49 06.09.2021

Концерн "Белгоспищепром" реализует инвестиционные проекты по техническому перевооружению и модернизации предприятий кондитерской отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ОАО "Красный пищевик" ведется работа по созданию производства сахарных кондитерских изделий: базовых видов мармелада - на желатине, пектине, агаре и каррагинане, а также инновационной продукции - мармелада с витаминами и диабетического для людей, предпочитающих низкоуглеводные продукты питания. Полностью реализовать проект и выйти на промышленные объемы выпуска мягких жевательных конфет с жидкой начинкой планируется в начале 2022 года.

"Кондитерскими предприятиями концерна освоен выпуск жевательного мармелада и фруктовых батончиков с добавлением гидролизованного коллагена. Новые виды наукоемкой инновационной продукции характеризуются увеличенным содержанием белка по сравнению с традиционными изделиями и могут быть рекомендованы для питания людей, испытывающих интенсивные физические нагрузки, и тех, кто придерживается здорового питания", - рассказал председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен.

На основании разработок ученых НАН Беларуси по продовольствию технологи СП ОАО "Спартак" освоили выпуск импортозамещающих видов батончиков, обогащенных фруктовыми добавками, в том числе пригодных для детского питания. На УП "Красный пищевик - Славгород" запущен производственный участок по розливу меда с ежегодным объемом переработки до 300 т. Качественное сырье предприятие получает с собственной пасеки.

На ОАО "Красный Мозырянин" была установлена линия по производству пастилы и многослойных мармеладов, на ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" - линия сдобного печенья. На СП ОАО "Спартак" запущены линии по производству вафельных конфет и батончиков с упаковочным оборудованием. Также реализован проект по созданию линии глазированного зефира на ОАО "Красный пищевик" и линии по производству шоколадных изделий методом холодной штамповки в СОАО "Коммунарка".

"На рынке кондитерских изделий сегодня главенствуют три тенденции - больше натурального, полезного и оригинального. Мероприятия по модернизации позволили нам значительно улучшить качество и ассортимент выпускаемой продукции, снизить затраты на ее производство и повысить конкурентоспособность", - отметил глава концерна.
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