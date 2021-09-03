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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОССТАНДАРТЕ 6 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
09:41 06.09.2021
6 сентября 2021 г. в Госстандарте состоится заседание Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рамках заседания будет рассмотрен проект постановления Совета министров, предусматривающего внесение изменений в постановление правительства от 7 июня 2002 г. № 738 «Об утверждении Положения о порядке ведения Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь».
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