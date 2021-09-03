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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА МЯСО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ
09:28 06.09.2021
В Беларуси повысятся цены на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров, в «целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы», сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)
«Согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
В частности, повышение цен разрешено до 23 сентября 2021 года в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.
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