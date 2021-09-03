В Беларуси повысятся цены на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров, в «целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы», сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)

«Согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

В частности, повышение цен разрешено до 23 сентября 2021 года в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.