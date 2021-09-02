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ЭКОНОМИКА РБ
НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2022 ГОДА ОБЪЯВЛЕН В БГУ
18:00 03.09.2021
В БГУ объявлен набор на подготовительные курсы для абитуриентов 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются учащиеся выпускных классов средних школ, лицеев, гимназий, выпускных курсов техникумов, колледжей, училищ, а также лица, имеющие общее среднее образование. Для них предлагаются восемь программ подготовки к вступительной кампании.
Они направлены на изучение школьных предметов: русский, белорусский и иностранные языки, математика, физика, химия, биология, география, история Беларуси, обществоведение, всемирная история новейшего времени, а также подготовку к сдаче творческого экзамена по профилю «Журналистика».
Кроме того, в нынешнем году совместно с физическим факультетом организована работа школы «Квант БГУ», подготовка в которой предполагает углубленное изучение физики и математики.
Набор на вечернюю форму осуществляется с 3 сентября, на заочную – с 17 сентября. Для десятиклассников организована программа углубленного изучения общеобразовательных дисциплин.
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу (Минск, ул. Академическая 25, каб. 405, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30).
Также возможна электронная подача заявлений по ссылке.
Ежегодно на подготовительных курсах обучается около тысячи абитуриентов, 88% из которых становятся студентами вузов различных форм обучения.
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