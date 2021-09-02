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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫЯВИЛО В ЗАО «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР» НАРУШЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ


17:44 03.09.2021

Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Могилевской области в ходе проверки установлено нарушение требований законодательства о ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, ЗАО «Бобруйский бровар» с 1 по 5 декабря 2020 года допущено нарушение установленной предельной максимальной оптовой надбавки при формировании цен на детское питание (консервы), реализуемое в адрес субъектов розничной торговли.

Пунктом 15 приложения 2 к постановлению МАРТ от 12 октября 2020 г. № 65 «О регулировании цен на социально значимые товары» (с 30 июня 2021 г. – подпункт 1.3 пункта 1 постановления ведомства от 29 июня 2021 г. № 48) предельная максимальная оптовая надбавка на детское питание установлена в размере 15 процентов.

Разница между фактической выручкой, полученной от реализации детского питания, и расчетной величиной выручки от его реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 2 441,64 рубля.

По данному факту за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.4 КоАП Республики Беларусь 2003 года (с 1 марта 2021 года – часть 2 статьи 13.2 КоАП Республики Беларусь), экономический суд Могилевской области 25 августа 2021 г. постановил наложить на ЗАО «Бобруйский бровар» штраф в размере 4 883,28 рубля, который уплачен обществом в полном объеме.

Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 13.2 КоАП Республики Беларусь нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
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