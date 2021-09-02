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ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШАЯ ШКОЛА И МАГАЗИН В ШУМИЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДАНЫ НА АУКЦИОНЕ
17:22 03.09.2021
Комитетом Витебскоблимущество на аукционе за базовую величину продано здание бывшей школы в д. Победа Шумилинского района. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, объект построен еще в конце 19 века, и до революции в ней располагалась царская гимназия. Последние годы здание не использовалось – его пытались продать с 2018 года. За этот период оно 7 раз выставлялось на аукцион.
В итоге здание школы с сараями, теплицей и котельной продано за 60 руб. жителю Витебска. Новый собственник планирует организовать здесь ремесленную деятельность, основным направлением будет производство керамики.
Также продано здание хозяйственного магазина, расположенного в центре Шумилино, которое выставлялось на аукцион в 4-й раз. На этот раз магазин предлагался со снижением цены на 80% – на эту цену претендовало 2 покупателя. В ходе торгов, на 18 шаге аукциона, магазин продан за 64650 рублей жителю Витебского района. Данный объект и планируют использовать в сфере торговли.
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