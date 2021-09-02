Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 сентября 2021 года выросло до 487 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 487 тыс. 017 человек человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 479 тыс. 229 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1547 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3814 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1950 человек, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 201 тест. Всего в стране проведено 7 млн 859 тыс. 365 тестов.

Более 1,67 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,38 млн человек прошли полный курс вакцинации.