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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ВЕРХОВНОГО СУДА
16:15 03.09.2021
На Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) появились новые электронные услуги Верховного суда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, с 3 сентября 2021 г. в промышленную эксплуатацию введены новые электронные услуги на основе информации из Автоматизированной информационной системы судов общей юрисдикции.
Речь идет о следующих сервисах:
3.48.01 «Предоставление сведений о решениях о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, об отмене данных решений вышестоящим судом»;
3.48.02 «Предоставление сведений о решениях о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования, об отмене данных решений вышестоящим судом». Владелец ГИС– Верховный суд Республики Беларусь.
Услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система-система» Министерству юстиции Республики Беларусь, а также государственным органам и организациям по согласованию с Верховным судом.
Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», особенности получения ЭУ ОАИС по технологии «система-система» определены в Единых технических требованиях ОАИС, утвержденных Оператором ОАИС и размещенных на сайте Оператора ОАИС и на едином портале электронных услуг.
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