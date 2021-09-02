На Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) появились новые электронные услуги Верховного суда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, с 3 сентября 2021 г. в промышленную эксплуатацию введены новые электронные услуги на основе информации из Автоматизированной информационной системы судов общей юрисдикции.

Речь идет о следующих сервисах:

3.48.01 «Предоставление сведений о решениях о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, об отмене данных решений вышестоящим судом»;

3.48.02 «Предоставление сведений о решениях о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования, об отмене данных решений вышестоящим судом». Владелец ГИС– Верховный суд Республики Беларусь.

Услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система-система» Министерству юстиции Республики Беларусь, а также государственным органам и организациям по согласованию с Верховным судом.

Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», особенности получения ЭУ ОАИС по технологии «система-система» определены в Единых технических требованиях ОАИС, утвержденных Оператором ОАИС и размещенных на сайте Оператора ОАИС и на едином портале электронных услуг.