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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ИСКУ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТА В ИНТЕРЕСАХ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ 45 ТЫС. РУБЛЕЙ


15:39 03.09.2021

По иску прокуратуры Бреста экономический суд Гомельской области взыскал в пользу ОАО «Брестоблавтотранс» (доля государства в уставном фонде – 99,99%) с ООО «СОРСАВТО» более 45 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, основанием для обращения прокурора с таким заявлением в суд стали следующие обстоятельства.

Один из филиалов ОАО «Брестоблавтотранс» уступил ООО «СОРСАВТО» долг в размере 43 тыс.рублей для зачета взаимных требований. Должник перевел ООО «СОРСАВТО» всю сумму – за эти средства предполагалось приобрести для ОАО «Брестоблавтотранс» запасные части. Вместе с тем детали в адрес ОАО так и не были поставлены.

Поскольку предприятие не получило каких-либо денежных средств или иного имущества, ООО «СОРСАВТО» в сложившейся ситуации неосновательно обогатилось на 43 тыс. рублей.

Как итог – прокурор заявил в суд требование о взыскании с ООО «СОРСАВТО» 43 тыс. рублей, а также 2,17 тыс. рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами и госпошлины в доход государства.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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