ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 792,4 МЛН РУБЛЕЙ

14:01 03.09.2021 На 1 июля 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2766 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 792,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 68, или на 2,5%. При этом поступления в действующих ценах возросли на 16,9%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 71,5%.