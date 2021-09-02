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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 792,4 МЛН РУБЛЕЙ
14:01 03.09.2021
На 1 июля 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2766 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 792,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 68, или на 2,5%. При этом поступления в действующих ценах возросли на 16,9%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 71,5%.
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