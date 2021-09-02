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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНСТВЕННАЯ В БЕЛАРУСИ КАФЕДРА ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТА В БГУ
13:38 03.09.2021
МИНСК, 3 сентября /ЭКОПРЕСС/. Кафедра «Право интеллектуальной собственности» открыта на юридическом факультете БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, основанием для ее открытия стала востребованность правовой оценки разрешения вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, и юристах, специализирующихся в данной области. Сегодня такие специалисты требуются издательском деле, банковской сфере, IT, музыкальной и научной сферах и др.
С начала учебного года кафедра будет обеспечивать преподавание шести дисциплин студентам и магистрантам юридического факультета. Это «Основы управления интеллектуальной собственностью», «Авторское право и смежные права», «Право промышленной собственности», «Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности», «Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности» и «Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности».
Новую структуру возглавляет кандидат юридических наук, доцент Диана Иванова. В настоящее время на кафедре преподают 13 сотрудников. Среди них один профессор и шесть доцентов.
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