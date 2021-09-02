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ЭКОНОМИКА РБ


ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНО 360 ТЫС. РУБЛЕЙ


12:34 03.09.2021

За январь-июнь 2021 года по результатам последующего этапа камеральной проверки индивидуальным предпринимателям Витебской области направлено более 300 уведомлений в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, согласно представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам), сумма доплаты налога в бюджет составила порядка 360 тысяч рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 23 тысяч рублей.

Наибольшее количество ошибок допускается индивидуальными предпринимателями при исчислении подоходного налога с физических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности и налога при упрощенной системе налогообложения.
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