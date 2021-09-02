Белорусские компании «Конте Спа» и «Брестский чулочный комбинат» презентуют свои бренды на ежегодной международной выставке нижнего белья, купальников, домашней одежды и чулочно-носочных изделий LINGERIE SHOW-FORUM, которая проходит с 29 августа по 3 сентября 2021 года в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», выставка проводится в 2 потока, разбитых по ценовым сегментам, что позволяет экспонентам чувствовать себя более комфортно в адекватном конкурентном окружении, а посетителям экономить время, концентрируя внимание только на интересующей его продукции. Белорусские бренды представлены во втором потоке – средний / средний + / высокий ценовые сегменты.

Выставка представляет исчерпывающий ассортимент продукции от 150 поставщиков и производителей нижнего белья, домашней одежды, купальников и чулочно-носочных изделий, 350 брендов в диапазоне ценовых сегментов от средний- до премиум.