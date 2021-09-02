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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА АВГУСТ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 92,5 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
11:35 03.09.2021
УП «Белтехосмотр» за август 2021 года выдало 92 тыс. 587 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 43,1% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (64 тыс. 711 разрешений).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 73 тыс. 613 разрешений (79,5% от общего количества).
Общее количество разрешений, выданных за январь-август 2021 г., составило 1 млн 269 тыс. 952 (495 тыс. 251 за аналогичный период 2020 г.).
Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 тыс. 055 разрешений.
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