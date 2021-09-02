УП «Белтехосмотр» за август 2021 года выдало 92 тыс. 587 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 43,1% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (64 тыс. 711 разрешений).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 73 тыс. 613 разрешений (79,5% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-август 2021 г., составило 1 млн 269 тыс. 952 (495 тыс. 251 за аналогичный период 2020 г.).

Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 тыс. 055 разрешений.