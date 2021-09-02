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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЯТИЛЕТКУ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ОКОЛО 1 ТЫСЯЧИ КМ ГАЗОПРОВОДОВ


10:39 03.09.2021

По программе комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы в Беларуси будет построено около 1 тысячи км газопроводов. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко.

По его словам, за пятилетку в стране будет заменено 900 газорегуляторных пунктов, 40 тысяч км газовых сетей обследуют на предмет дальнейшей эксплуатации.

"Большое внимание в рамках программы мы будем уделять диспетчерезации, автоматизации, системам телеметрии, цифровизации",- подчеркнул он.

Оцифровка газовых сетей дает возможность отслеживать работу оборудования в режиме онлайн.

"На данном этапе идет внедрение единого автоматизированного мультипрограммного комплекса, цель которого - обеспечение безопасной эксплуатации систем газоснабжения",- добавил руководитель ГПО "Белтопгаз".

Комплекс будет состоять из трех уровней: 1й - базовый, для рабочих организаций, 2й - средний, оперативно-аналитический, для среднего руководящего состава, 3й - верхний, для руководителей как отдельных предприятий, так и отрасли в целом - обеспечит анализ и контроль за всеми технологическими процессами.

Благодаря масштабной работе по газификации в Беларуси газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров и 3467 сельских населенных пунктов. Общая протяженность газовых сетей составляет около 64 тыс. км.

Потребителями природного газа сегодня являются около 3 тыс. промышленных и порядка 6 тыс. коммунально-бытовых предприятий.
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