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ЭКОНОМИКА РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ КАЛИНКОВИЧИ-5 ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ
09:54 03.09.2021
В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 20 сентября 2021 года будет временно закрыто отделение почтовой связи Калинковичи-5 (улица Суркова, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», ближайшие отделения почтовой связи - ОПС Калинковичи-3 (пл. Ленина, 3) и ОПС Калинковичи-4 (ул. Куйбышева, д. 48).
В РУП «Белпочта» напоминают, что оплата почтового денежного перевода осуществляется в любом объекте почтовой связи Беларуси, независимо от места адресования перевода. Выплата пенсий и пособий получателям и лицам, действующим на основании доверенности, осуществляется в любом объекте почтовой связи независимо от места жительства получателя.
РУП «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.
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