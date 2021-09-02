В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 20 сентября 2021 года будет временно закрыто отделение почтовой связи Калинковичи-5 (улица Суркова, 4).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», ближайшие отделения почтовой связи - ОПС Калинковичи-3 (пл. Ленина, 3) и ОПС Калинковичи-4 (ул. Куйбышева, д. 48).

В РУП «Белпочта» напоминают, что оплата почтового денежного перевода осуществляется в любом объекте почтовой связи Беларуси, независимо от места адресования перевода. Выплата пенсий и пособий получателям и лицам, действующим на основании доверенности, осуществляется в любом объекте почтовой связи независимо от места жительства получателя.

РУП «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.