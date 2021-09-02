|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
К ПРОВЕРКЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ДРЕВЕСИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ПОДКЛЮЧАТ ГАИ
09:25 03.09.2021
К проверке автомобилей, занимающихся транспортировкой древесины, попросят подключиться ГАИ. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
Согласно информации, в ведомстве считают важным важно охватить как можно большее количество транспорта и проверить систему ЕГАИС в деле.
Отмечено также, что порядок реализации лесо- и пилопродукции должен быть максимально понятен населению и органы местной власти должны в этом играть активную роль;
Что касается темы создания "казенных предприятий", то ее еще предстоит доработать с заинтересованными ведомствами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2021
Курсы в банках
на 03.09.2021
Конвертация в банках
на 03.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте