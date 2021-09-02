К проверке автомобилей, занимающихся транспортировкой древесины, попросят подключиться ГАИ. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

Согласно информации, в ведомстве считают важным важно охватить как можно большее количество транспорта и проверить систему ЕГАИС в деле.

Отмечено также, что порядок реализации лесо- и пилопродукции должен быть максимально понятен населению и органы местной власти должны в этом играть активную роль;

Что касается темы создания "казенных предприятий", то ее еще предстоит доработать с заинтересованными ведомствами.