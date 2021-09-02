ЭКОНОМИКА РБ

БАРАНОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» НАРАСТИЛ ВЫПУСК СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

19:06 02.09.2021 Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» – филиал «Барановичский КЖБК» ОАО «Кричевцементношифер» – за I полугодие нарастил выпуск строительного раствора. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Барановичский комбинат железобетонных конструкций в январе-июне 2021 года произвел строительного раствора в 12,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам полугодия отмечено также увеличение выпуска строительных металлоконструкций: темп роста составил 304,8%.