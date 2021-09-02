Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.

Согласно информации, британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал обновленный рейтинг университетов на 2022 год, в список которого вошли БГУ, БГУИР и два медицинских в Гродно и Витебске.

Лучшим из вузов соседних стран остается МГУ, у него 158 место.