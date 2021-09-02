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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ ВУЗА ПОПАЛИ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
18:20 02.09.2021
Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.
Согласно информации, британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал обновленный рейтинг университетов на 2022 год, в список которого вошли БГУ, БГУИР и два медицинских в Гродно и Витебске.
Лучшим из вузов соседних стран остается МГУ, у него 158 место.
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