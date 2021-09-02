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ЭКОНОМИКА РБ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО ВЫБОРУ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
18:02 02.09.2021
Администрация СЭЗ объявляет конкурс по выбору инженерной организации по комплексному управлению строительной деятельностью, с осуществлением функций технического надзора при строительстве 6/4 пускового комплекса объекта «Генеральный план свободной экономической зоны, участок №4 (район «Аульс»).
Как сообщает сайт СЭЗ, комплексное управление строительной деятельностью объекта предусматривает выполнение инженерных услуг, охватывающих все стадии строительной деятельности, включая:
получение разрешительной документации на строительство, включая получение разрешения на проектирование и строительство Объекта в соответствующем исполнительном комитете, уведомление органов государственного надзора;
выбор подрядных организаций на строительство и сдачу Объекта в эксплуатацию;
подготовка необходимых документов, передача затрат, произведенных при строительстве Объекта эксплуатирующим организациям совместно с Заказчиком;
осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;
инженерные услуги в соответствии с Инструкцией «О порядке оказания инженерных услуг в строительстве», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 10.05.2011 №18;
осуществление функций технического надзора в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 04.08.2020 №40;
иные функции в соответствии с законодательством и договором.
Предложения для переговоров должны быть предоставлены в запечатанном конверте не позднее 11:00 10.09.2021 по адресу: Гродно, ул. Горького, 91а. Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров и рассмотрение предложений участников состоится на заседании конкурсной комиссии в 11:30 10.09.2021 по адресу: Гродно, ул. Горького, 91а.
Критериями для оценки конкурсного предложения будут цена выполнения заказа, условия оплаты и опыт работы участника. Наилучшим конкурсным предложением признается предложение участника, набравшее наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям.
Более подробно ознакомиться с информацией о требованиях, условиях и сроках можно по ссылке.
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