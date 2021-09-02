Администрация СЭЗ объявляет конкурс по выбору инженерной организации по комплексному управлению строительной деятельностью, с осуществлением функций технического надзора при строительстве 6/4 пускового комплекса объекта «Генеральный план свободной экономической зоны, участок №4 (район «Аульс»).

Как сообщает сайт СЭЗ, комплексное управление строительной деятельностью объекта предусматривает выполнение инженерных услуг, охватывающих все стадии строительной деятельности, включая:

получение разрешительной документации на строительство, включая получение разрешения на проектирование и строительство Объекта в соответствующем исполнительном комитете, уведомление органов государственного надзора;

выбор подрядных организаций на строительство и сдачу Объекта в эксплуатацию;

подготовка необходимых документов, передача затрат, произведенных при строительстве Объекта эксплуатирующим организациям совместно с Заказчиком;

осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;

инженерные услуги в соответствии с Инструкцией «О порядке оказания инженерных услуг в строительстве», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 10.05.2011 №18;

осуществление функций технического надзора в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 04.08.2020 №40;

иные функции в соответствии с законодательством и договором.

Предложения для переговоров должны быть предоставлены в запечатанном конверте не позднее 11:00 10.09.2021 по адресу: Гродно, ул. Горького, 91а. Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров и рассмотрение предложений участников состоится на заседании конкурсной комиссии в 11:30 10.09.2021 по адресу: Гродно, ул. Горького, 91а.

Критериями для оценки конкурсного предложения будут цена выполнения заказа, условия оплаты и опыт работы участника. Наилучшим конкурсным предложением признается предложение участника, набравшее наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям.

Более подробно ознакомиться с информацией о требованиях, условиях и сроках можно по ссылке.