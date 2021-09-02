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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В СВЕТЛОГОРСКЕ ВЫПЛАЧИВАЛ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»
17:34 02.09.2021
В Светлогорске индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере деревообработки, выплачивал наемным работникам зарплату без отражения в учете. Этот факт выявили налоговые органы по Светлогорскому району в ходе выборочной проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, семь работников, в том числе и бывших с июля 2018 года по ноябрь 2020 года получали заработную плату, которая превышала официальную в 3 раза. Общая сумма выплаченного физическим лицам неучтенного дохода составила 8 312,23 рубля.
По результатам проверки предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 955,9 рубля.
За неуплату налогов в установленный срок индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, а за не отражение в учете выплаченных сумм к штрафу в размере от 2 до 25 базовых величин.
Кроме того, эта информация передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.
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