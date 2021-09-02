Использование местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе Беларуси будет расширяться. Об этом сообщила во время пресс-тура ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности заместитель Министра энергетики Ольга Прудникова.

"Экономика будет расти, будет расти электропотребление, теплопотребление, соответственно, будет диверсифицироваться топливно-энергетический баланс и вовлекаться в него месные виды топлива,- отметила замминистра.- Чем шире линейка используемых энергоносителей и их поставщиков, тем это больше укрепляет энергобезопасность страны", - сказала она.

Ольга Прудникова добавила, что в Беларуси в 2004-м и в 2010 годах были приняты комплексные меры, которые содействовали развитию не только торфяной промышленности, но и использованию в качестве топлива биомассы, древесной щепы. Многое сделано для развития гидроэнергетики, реализованы крупные проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики. "Сегодня наша страна - ядерная держава. И для нас комплексным вопросом является сбалансированность развития как всех видов энергоисточников, так и сбалансированность самого топливно-энергетического баланса", - подчеркнула она.

Замминистра остановилась на основных сферах использования торфа. Это не только большая энергетика, но и жилищно- коммунальное хозяйство, цементная отрасль.

Кроме того, Ольга Прудникова отметила, что в качестве перспективного направления рассматривается использование в качестве топлива твердых коммунальных отходов.

"Это тоже вид местных ресурсов, который образуется большими темпами. И мы уже занимаемся возможностью их использования в качестве топлива на наших объектах", - рассказала она.