Комитет государственного контроля Гомельской области 3 сентября 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросам нарушения сроков выплаты зарплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8(0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.