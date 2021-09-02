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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 3 СЕНТЯБРЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» О НАРУШЕНИИ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
16:03 02.09.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области 3 сентября 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросам нарушения сроков выплаты зарплаты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8(0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.
Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.
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