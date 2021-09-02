В республиканской олимпиаде по финансовой грамотности начиная с 2021 года смогут принимать участие все желающие учащиеся вне зависимости от класса обучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка Беларуси, в олимпиаде могут принимать учащиеся, осваивающие содержание образовательных программ базового, среднего образования, а также специального образования на уровне общего среднего образования. В предыдущие годы олимпиада проводилась только среди учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования.

В 2021 году олимпиада пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования – в сентябре; районный этап – 15 октября; областной (Минский городской) этап – 19 ноября; заключительный этап олимпиады – 10 декабря.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции.

Для подготовки к олимпиаде Национальным банком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями можно ознакомиться на Едином портале финансовой грамотности.

Организаторами олимпиады традиционно выступают Национальный банк и Министерство образования.

Олимпиада проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2014 года, и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. За эти годы свои финансовые знания в олимпиаде смогли проверить порядка 114 000 учащихся, в том числе в прошлом году – более 20 тысяч старшеклассников из 2047 учреждений образования.