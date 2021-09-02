ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕ УЧАЩИЕСЯ


15:35 02.09.2021

В республиканской олимпиаде по финансовой грамотности начиная с 2021 года смогут принимать участие все желающие учащиеся вне зависимости от класса обучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка Беларуси, в олимпиаде могут принимать учащиеся, осваивающие содержание образовательных программ базового, среднего образования, а также специального образования на уровне общего среднего образования. В предыдущие годы олимпиада проводилась только среди учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования.

В 2021 году олимпиада пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования – в сентябре; районный этап – 15 октября; областной (Минский городской) этап – 19 ноября; заключительный этап олимпиады – 10 декабря.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции.

Для подготовки к олимпиаде Национальным банком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями можно ознакомиться на Едином портале финансовой грамотности.

Организаторами олимпиады традиционно выступают Национальный банк и Министерство образования.

Олимпиада проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2014 года, и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. За эти годы свои финансовые знания в олимпиаде смогли проверить порядка 114 000 учащихся, в том числе в прошлом году – более 20 тысяч старшеклассников из 2047 учреждений образования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2021
валюта курс
EUR 2.9665
USD 2.5104
RUB 3.4328
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9792 +0.0127
USD 2.5148 +0.0044
RUB 3.4531 +0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9700 2.9780
USD 2.5100 2.5130
RUB 3.4420 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1850
EUR/RUB 86.2000 86.4500
USD/RUB 72.7000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте