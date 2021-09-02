Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 сентября 2021 года выросло до 485 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 485 тыс. 067 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 477 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1784 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1836 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 21 тыс. 522 теста. Всего в стране проведено 7 млн 839 тыс. 164 теста.

Более 1,66 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,37 млн человек прошли полный курс вакцинации.