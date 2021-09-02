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ЭКОНОМИКА РБ


ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЮТ ДОБЫТЬ ОКОЛО 11 МЛН ТОНН ТОРФА


13:54 02.09.2021

Торфопредприятия Беларуси за 2021-2025 годы планируют добыть около 11 млн тонн торфа, из которого будет изготовлено 6,5 млн тонн продукции. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко.

По его словам, перспективные направления использования торфа - котельные ЖКХ и цементные производства.

Так, цементная отрасль потребляет 43% от общего объема производства торфяных брикетов и сушенки.

Ежегодно на цементные заводы поставляется около 300 тыс. тонн топливных брикетов, что позволяет замещать использование природного газа и каменного угля.

В будущем этот объем планируется наращивать, в том числе за счет реализации на ОАО «Красносельскстройматериалы» проекта по использованию торфяной сушенки в теплогенераторе.

Сезон по добыче торфа в этом году уже завершился. На 1 сентября добыто 1,5 млн. тонн торфа, в том числе 1,3 млн. тонн (89,2%) фрезерного - для производства торфяного топлива и 163,6 тыс. тонн (10,8%) нетопливного. План выполнен на 101%.

В целом запасов торфа в стране достаточно для разработки и использования его в экономике на ближайшие 100 лет. Их общий объем оценивается в 2,4 млрд тонн, из которых для промышленной разработки пригодны 302 млн т.

"Если говорить об экспортном потенциале наших предприятий, то свою продукцию мы поставляем в 25 стран мира, - добавил Алексей Кушнаренко. - В этом году в географии поставок появилась Колумбия. В целом за первое полугодие 2021 года суммарный экспорт товаров и услуг составил 25 млн долларов США. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года- 122%".
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