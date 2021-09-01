|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОКУПАТЕЛЯМ КВАРТИР В «ПИРСЕ» У МИНСКОГО МОРЯ ПРЕДОСТАВЯТ КВАРТИРЫ НА ВРЕМЯ РЕМОНТА
12:38 02.09.2021
Застройщик «А-100 Девелопмент» предоставит в аренду квартиры с мебелью и техникой для покупателей жилья в загородном квартале «Пирс» у Минского моря.
Жить в них можно будет до полугода за 100 долларов в месяц, пока идет ремонт в собственной новостройке.
На время ремонта застройщик предоставит двухкомнатные квартиры в новых кварталах Новой Боровой. Жилье полностью готовое – с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Кухня объединена с гостиной, а ванна совмещена с туалетом. Интерьер светлый – с преобладанием белого света.
Во временную квартиру можно переехать одному, в паре с любимым человеком или семьей с детьми. С собой можно взять и питомцев. Из ограничений – запрет на субаренду: жилье нельзя передать другим людям.
В квартире можно жить до завершения ремонта нового жилья в «Пирсе». Предполагается, что этот срок едва ли превысит полгода. «Двушкой» от застройщика можно пользоваться по льготной стоимости – за 100 долларов в месяц плюс «коммуналка».
«Многих покупателей, особенно по схеме трейд-ин или из регионов, сдерживают сложности, связанные с проживанием на время ремонта. Мы хотим им помочь и избавить от неудобств, связанных с поиском временного жилья. Для сравнения аренда двухкомнатной квартиры у собственника в Новой Боровой обойдется в 450-550 долларов в месяц. Мы же предоставим жилье с мебелью и интерьером за 100 долларов. Тем самым за полгода семья сэкономит порядка 2000 долларов, которые точно пригодятся при обустройстве новой квартиры», – пояснили в «А-100 Девелопмент».
В квартале «Пирс» сейчас можно приобрести трех- и четырехкомнатные квартиры. В каждой – просторные комнаты с высокими потолками и «французскими» окнами в пол. Продуманы гардеробные и хобби-комнаты, в квартирах на последних этажах установлены настоящие камины на дровах. Кухни большие, а санузлов может быть несколько. Продумана мастер-спальня с большой гардеробной и ванной. Есть огромные террасы, где можно встречать гостей, накрывать воскресный завтрак или проводить вечеринки.
«Пирс» – квартал в балтийском стиле в 300 метрах от Минского моря. Территория закрыта от посторонних, оборудована IP-домофонией и круглосуточным видеонаблюдением. Через центр квартала проходит водный канал с набережной, шезлонгами и скульптурами бронзовых чаек. Здесь также обустроены площадки для отдыха с беседками, барбекю. Доступны детские и спортивные площадки, есть велобоксы и небольшая площадь с амфитеатром. В квартале «Пирс» уже открыты продуктовый магазин, винотека, кофейни, а для жителей проводятся спортивные мастер-классы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2021
Курсы в банках
на 02.09.2021
Конвертация в банках
на 02.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте