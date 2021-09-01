Застройщик «А-100 Девелопмент» предоставит в аренду квартиры с мебелью и техникой для покупателей жилья в загородном квартале «Пирс» у Минского моря.

Жить в них можно будет до полугода за 100 долларов в месяц, пока идет ремонт в собственной новостройке.

На время ремонта застройщик предоставит двухкомнатные квартиры в новых кварталах Новой Боровой. Жилье полностью готовое – с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Кухня объединена с гостиной, а ванна совмещена с туалетом. Интерьер светлый – с преобладанием белого света.

Во временную квартиру можно переехать одному, в паре с любимым человеком или семьей с детьми. С собой можно взять и питомцев. Из ограничений – запрет на субаренду: жилье нельзя передать другим людям.

В квартире можно жить до завершения ремонта нового жилья в «Пирсе». Предполагается, что этот срок едва ли превысит полгода. «Двушкой» от застройщика можно пользоваться по льготной стоимости – за 100 долларов в месяц плюс «коммуналка».

«Многих покупателей, особенно по схеме трейд-ин или из регионов, сдерживают сложности, связанные с проживанием на время ремонта. Мы хотим им помочь и избавить от неудобств, связанных с поиском временного жилья. Для сравнения аренда двухкомнатной квартиры у собственника в Новой Боровой обойдется в 450-550 долларов в месяц. Мы же предоставим жилье с мебелью и интерьером за 100 долларов. Тем самым за полгода семья сэкономит порядка 2000 долларов, которые точно пригодятся при обустройстве новой квартиры», – пояснили в «А-100 Девелопмент».

В квартале «Пирс» сейчас можно приобрести трех- и четырехкомнатные квартиры. В каждой – просторные комнаты с высокими потолками и «французскими» окнами в пол. Продуманы гардеробные и хобби-комнаты, в квартирах на последних этажах установлены настоящие камины на дровах. Кухни большие, а санузлов может быть несколько. Продумана мастер-спальня с большой гардеробной и ванной. Есть огромные террасы, где можно встречать гостей, накрывать воскресный завтрак или проводить вечеринки.

«Пирс» – квартал в балтийском стиле в 300 метрах от Минского моря. Территория закрыта от посторонних, оборудована IP-домофонией и круглосуточным видеонаблюдением. Через центр квартала проходит водный канал с набережной, шезлонгами и скульптурами бронзовых чаек. Здесь также обустроены площадки для отдыха с беседками, барбекю. Доступны детские и спортивные площадки, есть велобоксы и небольшая площадь с амфитеатром. В квартале «Пирс» уже открыты продуктовый магазин, винотека, кофейни, а для жителей проводятся спортивные мастер-классы.